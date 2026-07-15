A qué hora juega HOY América de Cali: posibles nóminas y previa del último partido de pretemporada

América de Cali continúa afinando detalles para el inicio de la temporada 2026-II y este miércoles disputará su último compromiso de pretemporada y será la última prueba del conjunto dirigido por David González antes del comienzo oficial de la competencia.

El equipo escarlata llega con buenas sensaciones tras completar una destacada gira internacional. En su más reciente presentación derrotó 1-0 a Pumas de México en el Estadio Olímpico Universitario gracias a un gol de Yeison Guzmán en la primera mitad.

América mostró solidez defensiva y orden táctico, aspectos que le permitieron controlar el compromiso y sumar una nueva victoria fuera del país.

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Ese triunfo confirmó una pretemporada perfecta para el cuadro vallecaucano en territorio mexicano. Días antes también había vencido 1-0 a Santos Laguna, compromiso que se definió con un tanto de Jhon Murillo. Con estos resultados, América suma dos victorias consecutivas, mantiene su arco invicto y deja buenas sensaciones de cara al inicio de los torneos oficiales.

Más allá de los resultados, el cuerpo técnico ha aprovechado estos amistosos para rotar la nómina y darle minutos de competencia a la mayoría del plantel. En ambos compromisos, David González realizó varias modificaciones durante el segundo tiempo con el objetivo de evaluar alternativas, fortalecer el funcionamiento colectivo y aumentar el ritmo futbolístico de sus jugadores.

¿Contra quien juega América de Cali HOY?

Ahora, el desafío será frente al Houston Dynamo, un rival que exigirá al conjunto colombiano antes de regresar al país. El encuentro servirá para ultimar detalles tácticos y definir la base del equipo que afrontará el segundo semestre del año.

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Tras este compromiso, América de Cali dará por finalizada su pretemporada y centrará toda su atención en el inicio de la competencia oficial, donde buscará ser protagonista tanto en la Liga Colombiana como en la Copa Colombia, dos de los grandes objetivos del club para la segunda parte de la temporada.