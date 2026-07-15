Liberan a escolta de la UNP secuestrado en el Catatumbo

Norte de Santander.

Jesús Eduardo Ortiz García, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue liberado en las últimas horas luego de permanecer secuestrado por más de un día tras ser interceptado por hombres armados en zona rural del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo.

El funcionario, quien integra el esquema de protección de un líder de la Asociación por la Reconciliación y la Paz de Colombia (ASOREPAZCOL), había sido retenido en la mañana del lunes 13 de julio en el sector de Villa del Río, cuando, según información conocida, fue abordado por hombres armados que inicialmente le exigieron entregar sus armas de dotación y su teléfono celular.

Posteriormente, otros hombres llegaron al lugar y se lo llevaron en contra de su voluntad con rumbo desconocido, situación que generó preocupación entre las autoridades y organizaciones sociales de la región.

Tras varias horas de incertidumbre, el escolta recuperó su libertad. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la liberación.

Luego de conocerse la noticia, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Unidad Nacional de Protección y de las autoridades competentes sobre este caso, mientras avanzan las investigaciones para establecer los responsables del secuestro.

ASOREPAZCOL había rechazado el hecho y exigido respeto por la vida e integridad del funcionario, quien ya se encuentra nuevamente en libertad.