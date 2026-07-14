Gobernador pide mayor compromiso al nuevo Congreso de la República

Norte de Santander

A tan solo seis días de instalarse en nuevo Congreso de la República, la expectativa por el nuevo legislativo motiva a los mandatarios regionales a demandar mayor apoyo para las regiones.

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar dijo a Caracol Radio que “el presidente electo Abelardo de La Espriella ha sido muy claro en las relaciones de las regiones con el gobierno y con el Congreso por lo tanto lo que esperamos es un trabajo que permita desde este escenario avanzar en los proyectos que se quedaron estancados”.

Indicó que “el gobierno entrante ha sido enfático que el nuevo congreso debe dedicarse a su labor legislativa y que la comunicación directa entre los alcaldes y las gobernaciones se va a dar con el gobierno nacional

“El Congreso va a tener su espacio con la aprobación de las leyes, con el estudio y debate de las mismas, con el control político. En ese sentido tendrá su importancia” precisó.

Finalmente advirtió el mandatario de los nortesantandereanos “nosotros esperamos que haya muy buenas iniciativas, leyes en favor del país y del departamento”.