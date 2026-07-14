Por atentados, policías asesinados y ataques con cilindros bomba, cayó en Cali alias ‘Huevo Rucio’

Alias ‘Huevo Rucio’, también conocido como ‘Dilan’, fue capturado en la comuna 5 de Cali tras una investigación de tres meses adelantada por el Bloque de Búsqueda de la Policía junto a Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía. Las autoridades lo señalan como cabecilla de redes de apoyo urbano y explosivista del frente ‘Jaime Martínez’, disidencia de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con la investigación, el joven de 23 años se ocultaba en Cali trabajando en una empresa de manipulación de alimentos. Según las autoridades, utilizaba esa actividad como fachada para realizar labores de inteligencia sobre instalaciones de la Fuerza Pública. Su captura se produjo en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

El general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que, pese a su edad, el capturado acumularía una trayectoria criminal de seis años y estaría involucrado en al menos seis acciones terroristas de extrema gravedad cometidas entre 2023 y 2025.

“Entre los hechos que le atribuyen están el homicidio de tres policías en Morales (Cauca), en 2023; el ataque a la subestación de Policía de Robles, zona rural de Jamundí, en 2024, donde un soldado resultó herido; el ataque contra la estación de Policía de Corinto y el hurto a una entidad financiera en ese municipio”, explicó el alto oficial.

Además, las autoridades lo vinculan con el ataque con cilindros bomba contra la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, ocurrido el 14 de septiembre de 2025, en el que murió un uniformado y seis personas resultaron heridas. También sería responsable del ataque armado contra la estación de Policía de Buenos Aires (Cauca), el 16 de diciembre de 2025, una acción que afectó varias edificaciones, entre ellos el hospital, la Alcaldía y varias viviendas.

La investigación también estableció que alias ‘Huevo Rucio’ tendría injerencia criminal en los corregimientos de Ampudia, Robles, San Antonio, Timba y Villa Colombia, en Jamundí, así como en zonas urbanas y rurales de Cajibío y Buenos Aires, en el departamento del Cauca.

Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir agravado y terrorismo agravado.