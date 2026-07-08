Justin Bieber se une al show del medio tiempo de la final del Mundial junto a Madonna, Shakira y BTS

Este miércoles se ha conocido la noticia de que el cantante canadiense Justin Bieber se ha unido al espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bieber se une a Madonna, Shakira y BTS para la presentación que tendrá lugar el 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey en los Estados Unidos.

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Otros artistas que participarán son Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el Coro PS22, formado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island, que actuarán junto a Coldplay.

Chris Martin es el encargado de la producción del espectáculo de 11 minutos.

Estará producido por Global Citizen y ayudará a recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, para el que se buscan 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para los niños de todo el mundo.

La rana René, la cerdita Peggy y algunos de los Muppets también aparecerán en el espectáculo del medio tiempo para reforzar el mensaje educativo.

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Este espectáculo marcará el regreso de Bieber a los escenarios tras su presentación como cabeza de cartel en el festival Coachella en abril.

“La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa. Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido al saber que ya está contribuyendo a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, afirmó Bieber.