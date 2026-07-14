Luis Fonsi triunfa en Canadá ante más de 100.000 personas y suma otro reconocimiento mundial

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 02: Singer Luis Fonsi, during an interview for Europa Press, on 2 February 2026, in Madrid, Spain. Luis Alfonso Rodriguez Lopez-Cepero, known artistically as Luis Fonsi, is a Puerto Rican singer-songwriter, producer and actor who has established himself as one of the great figures of contemporary Latin pop thanks to romantic ballads and global hits such as 'Despacito'. After training in music in the United States and signing with a major label, he debuted in 1998 with the album 'Comenzare' and went on to string together successful albums that have earned him multiple awards and nominations, as well as collaborations with top artists from the Latin and Anglo-Saxon scene. (Photo By Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

Luis Fonsi continúa consolidando uno de los mejores momentos de su carrera. El artista puertorriqueño reunió a más de 100.000 asistentes durante su presentación en el Festival d’été de Québec (FEQ).

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Uno de los eventos musicales más importantes de Norteamérica, y recibió un nuevo reconocimiento por el éxito de su sencillo “Cambiaré”.

Fonsi fue el encargado de cerrar la noche dedicada a la música latina en el escenario principal Bell Stage, ubicado en las históricas Plains of Abraham.

Donde ofreció un espectáculo cargado de energía, emoción y un recorrido por los mayores éxitos de sus más de dos décadas de trayectoria.

Durante el concierto, el cantante interpretó canciones como “Cambiaré”, “Calypso”, “Échame la Culpa”, “Imposible” y el fenómeno mundial “Despacito”.

Además de clásicos como “No Me Doy Por Vencido”, “Aquí Estoy Yo”, “Corazón en la Maleta” y “Llueve por Dentro”, que fueron coreados por miles de asistentes.

Con una puesta en escena de gran formato y una producción diseñada para el festival, Luis Fonsi conquistó al público canadiense, reafirmando el alcance internacional de su música.

El Festival d’été de Québec reúne cada año a algunos de los artistas más importantes de la escena internacional y se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más relevantes del continente.

En esta edición, la presentación del intérprete puertorriqueño fue una de las más multitudinarias de la programación.

A este éxito en los escenarios se suma un nuevo logro para “Cambiaré”, su reciente colaboración con Feid.

La publicación especializada Billboard incluyó la canción en su listado de “Las Mejores Canciones Latinas de 2026 (Hasta Ahora)”, destacando la propuesta musical del sencillo.

Además, “Cambiaré” alcanzó el primer lugar del Billboard Latin Airplay, impulsado por una combinación de salsa con sonidos latinos contemporáneos que ha sido bien recibida por el público y la crítica.

Con estos resultados, Luis Fonsi reafirma su vigencia en la industria musical y demuestra que, más de veinte años después del inicio de su carrera.

Además continúa conquistando nuevos escenarios y sumando reconocimientos con propuestas que conectan con diferentes generaciones.