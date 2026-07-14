Restablecen de manera provisional el servicio de agua en El Cerrito tras emergencia por las lluvias

El municipio de El Cerrito, en Santander, logró restablecer de manera provisional el servicio de agua potable, luego de que las fuertes lluvias destruyeran parte del acueducto y dejaran sin el servicio a más de 4.200 habitantes del casco urbano.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de este municipio, Luis Felipe Rivera confirmó que el suministro ya fue recuperado gracias a una reparación temporal realizada por la administración municipal.

“Logramos restablecer provisionalmente el acueducto. Son 4.200 personas que viven en el casco urbano. Nos tocó actuar rápidamente porque la situación ya se estaba convirtiendo en un problema de salubridad”,señaló el Rivera.

Rivera explicó que el arreglo fue asumido con recursos del municipio y consistió en instalar una guaya para sostener la tubería afectada, mientras se consiguen los recursos para ejecutar una solución definitiva.

“Eso lo hizo el municipio. Quedó provisional porque un arreglo definitivo requiere una inversión bastante alta”, señaló.

Aunque el servicio de agua ya fue restablecido, el alcalde aseguró que la emergencia aún no termina. Las lluvias también destruyeron cerca de 30 metros de la vía que comunica a El Cerrito.

Según explicó, esa afectación podría represar el río Servitá y, si continúan las precipitaciones en la zona del páramo de El Almorzadero, generar una avenida torrencial que afecte el casco urbano.

“Como la carretera se rompió, el agua se puede represar, subir sobre la vía y bajar hacia el municipio. Si sigue lloviendo, existe el riesgo de que termine afectando las viviendas”, advirtió Rivera.

Ante esta situación, el mandatario hizo un llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación de Santander y demás entidades competentes para intervenir cuanto antes este punto crítico y evitar una nueva emergencia.

“Les pido que nos ayuden lo más pronto posible. Si las lluvias continúan, el municipio sigue en riesgo”, concluyó.