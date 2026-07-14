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Por emergencia invernal, Invías prohíbe el paso de carga pesada en la vía Bucaramanga-San Gil

La Gobernación advirtió que este corredor necesita una intervención urgente para evitar una afectación mayor en la principal conexión entre Bucaramanga y el centro del país.

Las fuertes lluvias provocaron un proceso de socavación en la vía Bucaramanga-San Gil, en el sector de Pescadero, situación que llevó al Invías a prohibir el paso de vehículos de carga pesada por este corredor.

La secretaria de Infraestructura de Santander, Jessica Mendoza, explicó que las lluvias deterioraron el terreno que sostiene la carretera y que, por ahora, la restricción aplica para tractocamiones con el fin de reducir el riesgo mientras se define una solución para este punto de la vía.

“Hemos hecho un llamado inmediato al Gobierno Nacional para que se adelanten los estudios y diseños que permitan recuperar este sector lo más pronto posible”, afirmó la funcionaria.

Mientras se mantiene la restricción para los vehículos de carga pesada, el Invías habilitó como ruta alterna el corredor Tunja – Málaga – Pamplona – Bucaramanga.

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Por su parte, los conductores de vehículos livianos que prefieran evitar este tramo pueden movilizarse por la vía Socorro – Zapatoca – Girón para llegar a Bucaramanga.

La situación de esta vía también será uno de los temas que el gobernador del departamento, Juvenal Díaz, llevará al empalme territorial con el presidente electo Abelardo De La Espriella.

La Gobernación buscará que el nuevo Gobierno reactive el convenio Los Comuneros para garantizar inversiones permanentes en este corredor y ejecutar obras como la terminación de la variante de San Gil, las variantes de Socorro y Oiba, además de carriles de adelantamiento que mejoren la movilidad entre Bucaramanga y el centro del país.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: