Nueva planta solar en El Agrado fortalecerá el servicio eléctrico
Más de 700 familias de nueve municipios del Huila recibirán energía renovable.
Neiva
El proyecto permitirá ampliar la cobertura de energía limpia, fortalecer la red eléctrica y contribuir al desarrollo sostenible de comunidades rurales del departamento. La nueva infraestructura beneficiará a más de 700 hogares de nueve municipios, brindando un servicio eléctrico más confiable y sostenible.
La ejecución de esta iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado entre la Gobernación del Huila, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) y la administración municipal de El Agrado. La Alcaldía aportó el lote para la construcción y adelantó los trámites necesarios para hacer realidad este importante proyecto.
Según Brayan Giraldo de FENOVE, comentó que “La inversión destinada para la obra superó los 6.000 millones de pesos y permitió instalar una capacidad cercana a un megavatio de generación. Tras varios meses de planeación y coordinación técnica con el operador de red, la energía producida será incorporada al Sistema Interconectado Nacional”.
Con este proyecto, el departamento no solo amplía el acceso a fuentes de energía renovable, sino que también impulsa acciones para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de cientos de familias y la transición hacia un modelo energético más limpio y eficiente.
José Lisardo Moreno Ramírez
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...