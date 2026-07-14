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14 jul 2026 Actualizado 11:51

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Nueva planta solar en El Agrado fortalecerá el servicio eléctrico

Más de 700 familias de nueve municipios del Huila recibirán energía renovable.

La obra superó los 6.000 millones de pesos . Foto Gobernación Huila.

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El proyecto permitirá ampliar la cobertura de energía limpia, fortalecer la red eléctrica y contribuir al desarrollo sostenible de comunidades rurales del departamento. La nueva infraestructura beneficiará a más de 700 hogares de nueve municipios, brindando un servicio eléctrico más confiable y sostenible.

La ejecución de esta iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado entre la Gobernación del Huila, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) y la administración municipal de El Agrado. La Alcaldía aportó el lote para la construcción y adelantó los trámites necesarios para hacer realidad este importante proyecto.

Según Brayan Giraldo de FENOVE, comentó que “La inversión destinada para la obra superó los 6.000 millones de pesos y permitió instalar una capacidad cercana a un megavatio de generación. Tras varios meses de planeación y coordinación técnica con el operador de red, la energía producida será incorporada al Sistema Interconectado Nacional”.

Con este proyecto, el departamento no solo amplía el acceso a fuentes de energía renovable, sino que también impulsa acciones para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de cientos de familias y la transición hacia un modelo energético más limpio y eficiente.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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