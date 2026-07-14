Neiva refuerza el control disciplinario para proteger los recursos públicos y combatir la corrupción

Neiva

La Alcaldía de Neiva reiteró su compromiso con la defensa de los recursos públicos mediante el fortalecimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario. La administración aseguró que mantendrá una política de cero tolerancias frente a las conductas que vulneren la ley y afecten el patrimonio del municipio, promoviendo una gestión transparente y responsable.

Entre las investigaciones que actualmente se adelantan sobresale el caso de una exfuncionaria de la Tesorería Municipal, quien fue suspendida de manera provisional, posteriormente recibió pliego de cargos y finalmente presentó su renuncia. De acuerdo con las indagaciones, habría participado junto con otras personas en la presunta apropiación indebida de recursos públicos por un monto cercano a los 400 millones de pesos.

Según Damián Sogamoso, jefe de control interno disciplinario, comento que “la Administración Municipal precisó que todas las actuaciones se desarrollan respetando el debido proceso, la reserva legal y la presunción de inocencia. Además, informó que los hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes y establezca las responsabilidades a que haya lugar”.

La Oficina de Control Interno Disciplinario presentó un balance de su gestión. Allí se destacó el incremento en la formulación de pliegos de cargos contra servidores públicos por posibles faltas disciplinarias, así como el avance en la reducción del represamiento histórico de procesos, fortaleciendo la vigilancia institucional.