Capturan en Huila a presunto responsable del homicidio de un hombre durante un hurto en Florencia

Neiva

Luego de varios meses de labores investigativas, la Policía Nacional, logró la captura de un hombre señalado de participar en el homicidio de César Augusto Lara Ramírez. La diligencia fue realizada en el municipio de Rivera, Huila, como parte del proceso de esclarecimiento del crimen ocurrido en la ciudad de Florencia, Caquetá.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron el pasado 12 de abril en el barrio Bellavista de Florencia. La investigación señala que el hoy capturado habría llegado hasta el lugar con la intención de cometer un hurto. En medio del hecho, la víctima intentó proteger a su familia y recibió varios impactos de arma de fuego que posteriormente le causaron la muerte.

La coronel Carolina Jaramillo, de la policía de Caquetá, comentó que “durante el operativo de registro y allanamiento, los investigadores encontraron el teléfono celular de la víctima, además del calzado que, presuntamente, utilizó el señalado agresor el día del crimen. Estos elementos fueron incorporados como material probatorio y serán fundamentales dentro del proceso judicial que adelanta la Fiscalía”.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Hasta el momento, la investigación no evidencia que el crimen tenga relación con la antigua labor de la víctima como exfuncionario de la Fiscalía, sino que habría obedecido a un intento de robo.