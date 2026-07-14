Franco Armani sobre su fichaje con Atlético Nacional: “Lo tomé más para seguir compitiendo”

Atlético Nacional confirmó uno de los regresos más esperados por su afición. Franco Armani volverá a vestir la camiseta verdolaga para afrontar el segundo semestre de la Liga colombiana 2026, en una operación que marca el regreso de uno de los máximos ídolos de la institución y figura clave en la conquista de la Copa Libertadores de 2016.

La llegada del experimentado guardameta se produce luego de las salidas de Harlen Castillo, quien continuará su carrera en Gimnasia y Esgrima de La Plata, y de David Ospina, dejando al conjunto antioqueño con la necesidad de reforzar una posición fundamental para el resto de la temporada.

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Armani sobre su regreso a Nacional

Armani, quien se encontraba en River Plate, reconoció que no fue una decisión sencilla debido al tiempo que pasó en el fútbol argentino y al vínculo que construyó con el club de Núñez y su afición. Sin embargo, explicó que el principal motivo para aceptar la propuesta de Nacional fue su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel en la etapa final de su carrera.

“La verdad que es una decisión muy difícil, muy difícil por los años que llevo acá en el club, por todo lo que viví, por todo lo que me hicieron sentir, obviamente por el hincha también, pero bueno, fue una decisión que la pensé muchísimo, más que nada basada en seguir compitiendo, fue eso, tomar una decisión para seguir compitiendo, para seguir jugando, quiero terminar mi carrera compitiendo, jugando. Nunca esperé la posibilidad esta que me llegó en esta altura de mi carrera, la verdad no lo tenía en mis planes, no lo tenía pensado, pero bueno, como todos ustedes saben, se comunicó Atlético Nacional, que también es uno de los equipos que hice historia, que pasé mucho tiempo ahí en el club, y bueno, como pasan esas cosas, también te mueve el piso, obviamente, y te pone a pensar, pero voy dirigido a eso, lo tomé más para seguir compitiendo, para mi último año de carrera terminarlo de la mejor manera”.

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Con su regreso, Atlético Nacional recupera a uno de los arqueros más importantes de su historia reciente. Armani fue pieza fundamental en la obtención de la Copa Libertadores de 2016 y ahora buscará aportar toda su experiencia para que el conjunto verdolaga vuelva a pelear por los títulos en el fútbol colombiano.