¿Cuál es la nueva canción de desamor con la que Feid anticipa la llegada de su próximo álbum?

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Feid attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Brianna Bryson/WireImage) / Brianna Bryson

Feid presentó “A Xon De Que”, el primer sencillo de su próximo álbum El Club de las 19 Flores, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de agosto.

Con esta canción, el artista colombiano inicia una nueva etapa musical en la que vuelve a combinar el reggaetón con una propuesta cargada de emociones.

En “A Xon De Que”, el cantante explora el desamor desde una mirada íntima, abordando los recuerdos y la nostalgia que deja una relación terminada.

La letra, directa y sincera, refleja ese proceso de aceptar una ausencia sin perder la esencia melódica que caracteriza al Ferxxo.

En lo musical, el sencillo mantiene el sello que ha convertido a Feid en una figura influyente importantes del género urbano.

Bases de reggaetón, melodías envolventes y una interpretación emocional se unen en una producción pensada para conectar con quienes han vivido una ruptura amorosa.

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El lanzamiento llega después de que el artista finalizara su gira “Feid vs Ferxxo: Falxo Tour – El Mano a Mano Del Año” por Australia y mientras prepara una serie de conciertos en España, donde visitará ciudades como Madrid, Barcelona, Murcia, Alicante y Santiago de Compostela.

En los últimos meses, Feid también ha ampliado su presencia internacional con colaboraciones como “Read My Lips” junto a Madonna, incluida en la edición especial del álbum oficial del Mundial FIFA 2026, además de “CHICA 305” con John Summit y “Noche Without You” con Skrillex.

Con este lanzamiento, el artista paisa da el primer paso hacia El Club de las 19 Flores, un proyecto con el que busca seguir ampliando su repertorio y fortalecer el vínculo con su audiencia global.