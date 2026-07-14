Bring Me The Horizon regraba su álbum debut y celebra 20 años de: “Count Your Blessings”

Bring Me The Horizon celebra dos décadas de uno de los álbumes más importantes de su historia con el lanzamiento de Count Your Blessings | Repented.

Una regrabación completa de su disco debut de 2006, ya disponible en vinilo, casete y todas las plataformas de streaming.

Lejos de ser una simple remasterización, el proyecto representa una reinterpretación total del álbum que marcó el inicio de la agrupación británica y que ayudó a consolidar el deathcore como uno de los géneros más influyentes del heavy moderno.

Para esta nueva edición, el vocalista Oli Sykes y el guitarrista Lee Malia trabajaron junto al reconocido productor e ingeniero de mezcla Buster Odeholm para reconstruir cada una de las canciones desde cero.

Según explicó Oli Sykes, la intención nunca fue modificar la historia de la banda, sino crear la versión del álbum que siempre imaginaron.

“Mucha gente cree que odiamos ese disco o que nos avergüenza porque no lo tocamos. En realidad, siempre estuvimos decepcionados con cómo sonaba. Queríamos hacer el disco que siempre escuchamos en nuestras cabezas”, señaló el cantante.

El nuevo trabajo incluye versiones renovadas de temas emblemáticos como “(I Used to Make Out With) Medusa”, “Pray for Plagues”, “Black & Blue”, “Slow Dance”, “A Lot Like Vegas” y “Dragon Slaying”, nombre que ahora recibe la canción anteriormente conocida como “Liquor & Love Lost”.

Además, el lanzamiento incorpora “Dehumanized”, la primera canción completamente nueva creada para la era de Count Your Blessings.

El sencillo debutó en el primer lugar de la lista Hot Hard Rock Songs de Billboard, mientras que su videoclip alcanzó el puesto número cuatro entre las tendencias de Vevo, convirtiéndose en una de las novedades más destacadas para los seguidores de la banda.

Más información Rihanna vuelve a los escenarios y sorprende como invitada especial en el concierto de Jay-Z

Como parte de la celebración por el vigésimo aniversario del álbum, Bring Me The Horizon interpretará por primera vez Count Your Blessings de principio a fin durante un concierto especial en Manchester.

Con más de 7,2 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y una trayectoria marcada por la evolución constante de su sonido, la banda británica aprovecha este lanzamiento para rendir homenaje a sus orígenes.

Al mismo tiempo, reafirma el legado de Count Your Blessings, un álbum que dos décadas después continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos y seguidores del heavy.