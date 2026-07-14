“La Constitución debe guiar la posesión presidencial”: exministro Fernando Cepeda sobre base militar
El exministro de Estado, Fernando Cepeda, advirtió sobre el conflicto de autoridad por posible posesión de Abelardo de la Espriella en una base militar: “El presidente Petro sigue siendo el comandante en jefe”
“La Constitución debe guiar la posesión presidencial”: exministro Fernando Cepeda sobre base militar
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, el exministro de Estado, Fernando Cepeda, compartió sus reflexiones sobre el reciente debate en torno al lugar de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.
Noticia en desarrollo
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...