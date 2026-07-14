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14 jul 2026 Actualizado 13:56

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“La Constitución debe guiar la posesión presidencial”: exministro Fernando Cepeda sobre base militar

El exministro de Estado, Fernando Cepeda, advirtió sobre el conflicto de autoridad por posible posesión de Abelardo de la Espriella en una base militar: “El presidente Petro sigue siendo el comandante en jefe”

“La Constitución debe guiar la posesión presidencial”: exministro Fernando Cepeda sobre base militar

“La Constitución debe guiar la posesión presidencial”: exministro Fernando Cepeda sobre base militar

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En entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, el exministro de Estado, Fernando Cepeda, compartió sus reflexiones sobre el reciente debate en torno al lugar de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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