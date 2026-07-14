Gobierno y una parte de la oposición venezolana iniciarán “hoja de ruta” a partir del 1 de agosto

Este 14 de julio se publicaron dos comunicados, uno por parte de la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora y que es la “última instancia electa democráticamente” que reconoce Estados Unidos y otro texto publicado por la actual Asamblea Nacional, de mayoría oficialista y que preside Jorge Rodríguez.

En ambos documentos se anuncia el inicio de una “hoja de ruta” a partir del 1 de agosto.

En el de la oposición (2015) se señala que buscan “promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional. Constituyéndose como el inicio de la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades” y agregan que, “esta agenda tendrá como prioridad el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política”.

Agradecimiento a Estados Unidos por la ayuda en medio del doble terremoto.

Mientras que el comunicado del Parlamento de mayoría oficialista, mucho más escueto, sólo indica que estas conversaciones son para “el fortalecimiento de la democracia”.

“El apoyo internacional unánime a nuestro pueblo y al gobierno nacional para enfrentar la tragedia, destacan que solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de La Paz”, finaliza el texto.

Vale recordar que el pasado sábado, Jorge Rodríguez rechaza cualquier negociación para unas elecciones antes de que se acabe el año, señalando que “no había cabeza” para ello.

Tan solo el 18 de junio, Rodríguez y Dinorah Figuera, representante de la Asamblea Nacional de 2015, como se le conoce, mantuvieron una reunión anunciada por Estados Unidos.

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