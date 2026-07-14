Feminicidio en Arboleda- Berruecos, joven de 26 años fue asesinada con arma blanca

Arboleda-Nariño

El caso se registró en el municipio de Arboleda Berruecos en el norte de Nariño la víctima fue identificada

Como Darly Juliet Viveros fue identificada la joven asesinad en el municipio de Arboleda Berruecos en el norte del departamento de Nariño.

Viveros oriunda de la vereda Arrayanes y tenía 26 años habría sido atacada con arma blanca en una pierna, lo que le causó la muerte.

La Alcaldía de ese municipio se pronunció frente al hecho y señaló que ninguna forma de violencia contra las mujeres tiene justificación y que el crimen de Darly Juliet duele e indigna a todos como sociedad.

En un comunicado la administración expresó condolencias a sus familiares y seres queridos y pidió a las autoridades competentes, a actuar con rapidez y rigurosidad en la investigación y castigar al responsible con todo el peso de la ley.

Así mismo recordó que existen rutas de atención a mujeres víctimas de violencia a través de las Comisaría de familia, Inspección de policía entre otras y que están activas las líneas 3187579093-3212467736, a las cuales se puede reportar cualquier situación de riesgo.