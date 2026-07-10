En un 11% se redujo la accidentalidad en vías de Nariño entre enero y abril

Pasto-Nariño

Durante el Segundo Comité Departamental de Seguridad Vial, se infirmó que con corte al mes de abril de 2026, se logró una disminución del 11,6 % en el número de personas fallecidas y del 37,5 % en lesionados por siniestros viales, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los fallecidos pasaron de 86 casos en al año 2025 a 76 en el 2026, mientras que los casos de lesionados pasaron de 56 a 35 casos durante el mismo periodo.

En el encuentro se destacó el avance del proyecto de señalización de 13 corredores de la red vial secundaria, con la intervención de 136,5 kilómetros de vías y 414.400 metros lineales de señalización, iniciativa en la cual se realiza una inversión de $2.318 millones.

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La estrategia departamental busca reducir al menos en un 50 % las víctimas por siniestros de tránsito para el año 2031, con el desarrollo de varias iniciativas relacionadas con controles operativos, educación vial e infraestructura

En este año se han implementado 25 Planes Locales de Seguridad Vial y 24 Planes Escolares de Seguridad Vial en municipios de la región con el fin de avanzar en el trabajo de prevención en colegios y comunidades.

Las autoridades acordaron hacer una revisión para adquirir alcohosensores y reforzar los controles en el tramo de la Panamericana entre Pasto–Chachagüí y brindar asistencia técnica para que desde los municipios mejore la información que se remite ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Se espera que la tendencia de disminución lograda en este último periodo se mantenga en aras de salvar más vidas