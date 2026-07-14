Más de 400 hectáreas de vegetación han sido arrasadas por un incendio en la cordillera de Nariño

Cumbitara-Nariño

Desde el pasado 8 de julio se registra una grave emergencia por un incendio en jurisdicción del municipio de Los Andes Sotomayor, el cual ha avanzado hacia la vereda Aminda en el municipio de Cumbitara, afectando el |cerro que lleva su nombre

La atención de la emergencia ha sido compleja debido a las difíciles condiciones topográficas y de seguridad por la posible presencia de campos minados, dijo a Caracol Radio Grabriel Ocaña, director de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño.

El funcionario agregó que por estas razones se tramita apoyo desde la UNGRD para realizar atención aérea, si embargo, se debe analizar los puntos de recolección de agua y la seguridad para el ingreso de aeronaves.

Incendio cordillera de Nariño. Foto: DAGRD Ampliar Incendio cordillera de Nariño. Foto: DAGRD Cerrar

En tierra, un grupo de setenta personas están trabajando en la atención de la emergencia que afecta un ecosistema estratégico de alta montaña ubicado a aproximadamente 3.400 metros sobre el nivel del mar, donde nacen fuentes hídricas que abastecen a comunidades de los municipios de Los Andes Sotomayor y Cumbitara. Aunque los sistemas de acueducto no presentan afectaciones, las autoridades mantienen vigilancia permanente para preservar el recurso hídrico y detectar oportunamente cualquier impacto derivado de la conflagración.

Defensoría del Pueblo alerta sobre la gravedad de la conflagración y amenaza a comunidades

Según la Defensoría del Pueblo, la expansión del incendio incrementa los riesgos para las comunidades que habitan este territorio y compromete un ecosistema estratégico para el departamento de Nariño. “La atención oportuna de esta emergencia resulta indispensable para proteger la vida, la integridad, el acceso al agua y los derechos de la población afectada”: precisa un comunicado de la entidad en donde además advierte sobre las condiciones de seguridad en la zona, lo que limita el acceso oportuno de los organismos de atención de emergencias y aumenta los riesgos para las comunidades afectadas.

La Defensoría hizo un llamado al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para que ejecute de manera inmediata todas las acciones necesarias que permitan atender esta emergencia, controlar el incendio y reducir los riesgos asociados para las comunidades y el ambiente. De igual manera a las autoridades de los municipios afectados, a la Gobernación de Nariño y al Gobierno nacional, para que fortalezcan la articulación interinstitucional, superen las barreras administrativas que dificultan la coordinación entre la Nación y el territorio y adopten acciones integrales para la atención de la emergencia y la mitigación de sus impactos. Así mismo a los grupos armados no estatales, para que garanticen el acceso seguro del personal y de los organismos de atención de emergencias, permitiendo el desarrollo de las acciones humanitarias y de gestión del riesgo necesarias para atender esta situación. Asimismo, instamos a la implementación de un corredor humanitario que permita proteger la vida, la integridad y los derechos de las comunidades afectadas y del personal que atiende esta emergencia.