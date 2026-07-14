🔴EN VIVO Tour de Francia : así será la exigente etapa 10 entre Aurillac y Le Lioran

AURILLAC, FRANCE - JULY 14: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team prior to 113th Tour de France 2026, Stage 10 a 166.6km stage from Aurillac to Le Lioran 1240m / #UCIWT / on July 14, 2026 in Aurillac, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

El Tour de Francia 2026 regresa este lunes 14 de julio, coincidiendo con la celebración del Día de la Bastilla, la fiesta nacional de Francia, con una de las etapas más esperadas de la primera parte de la competencia. La décima fracción llevará al pelotón desde Aurillac hasta la estación de esquí de Le Lioran sobre un recorrido de 166,6 kilómetros, marcado por un exigente perfil de montaña y cerca de 3.800 metros de desnivel positivo acumulado, concentrados especialmente en la segunda mitad del trayecto.

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La jornada contará con siete puertos de montaña puntuables, comenzando con la Côte de Pailherols (3.ª categoría), seguida por el Col de la Griffoul (2.ª), el Col de Prat de Bouc (3.ª), la Côte de Murat (3.ª), el exigente Puy Mary-Pas de Peyrol (1.ª), el explosivo Col de Pertus (1.ª) y el Col de Font de Cère (3.ª), cuya cima se encuentra a apenas 2,5 kilómetros de la línea de meta. Este diseño convierte a la etapa en un escenario perfecto para los escaladores y para posibles movimientos entre los aspirantes al maillot amarillo.

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Además del desafío deportivo, el ambiente tendrá un ingrediente especial por disputarse en el Día de la Bastilla, una fecha en la que los ciclistas franceses suelen buscar protagonismo con ataques desde los primeros kilómetros. También será una prueba importante para medir el estado físico del pelotón tras el primer día de descanso, ya que este tipo de jornadas suelen provocar sorpresas. Si los equipos de los favoritos, especialmente el UAE Team Emirates, imponen un ritmo elevado en las últimas ascensiones, podría repetirse un intenso duelo entre los candidatos al título, recordando el espectacular enfrentamiento vivido en Le Lioran durante la edición de 2024.

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