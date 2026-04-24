La petición de Hollywood para bloquear la fusión de Paramount y Warner Bros. supera las 4.000 firmas

Este jueves, un nuevo grupo de estrellas de Hollywood, entre las que se incluyen Robert De Niro y Sofia Coppola, se ha sumado a una carta abierta en la que se oponen a la fusión entre Paramount y Warner Bros., alegando la amenaza de pérdida de empleos, mayores costes para los consumidores y una menor cantidad de programas de televisión y películas.

El jueves por la mañana, la carta contaba con 4.194 firmantes, tras su publicación el 13 de abril con 1.000 nombres.

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Los organizadores indicaron que la lista de miembros de sindicatos de la industria del cine, el entretenimiento, actores y directores, incluye a más de 75 ganadores y nominados al Óscar.

¿Por qué firman?

El grupo espera mantener la oposición al acuerdo entre Paramount y Warner Bros., que aún está pendiente de aprobación por parte de los reguladores en Estados Unidos y Europa.

“Como cineastas, documentalistas y profesionales de la industria del cine y la televisión, escribimos para expresar nuestra oposición inequívoca a la fusión propuesta entre Paramount y Warner Bros. Discovery”, afirma la carta.

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“Esta transacción consolidaría aún más un panorama mediático ya concentrado, reduciendo la competencia en un momento en que nuestras industrias —y las audiencias a las que servimos— menos pueden permitírselo. El resultado será menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público en Estados Unidos y en todo el mundo. De manera alarmante, esta fusión reduciría el número de grandes estudios cinematográficos estadounidenses a tan solo cuatro", agrega.

¿Qué otras estrellas han firmado?

Otros firmantes de la carta incluyen a Florence Pugh, Pedro Pascal, Edward Norton, Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, Adam McKay, Bryan Cranston, Cynthia Nixon, David Fincher, Denis Villeneuve, Elliot Page, Glenn Close, Jane Fonda, JJ Abrams, Jason Bateman, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Mark Ruffalo y Yorgos Lanthimos, entre muchos otros.