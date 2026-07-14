¿Cuándo es el partido Argentina vs Inglaterra por la semifinal? Horario del partido del Mundial 2026

Inician las rondas finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de más de un mes de competencia, y con el partido entre España y Francia, se le da inicio a las semifinales del torneo, que definirán las dos selecciones que disputarán el título.

El segundo juego será entre la selección argentina, que avanzó luego de eliminar a Suiza en cuartos de final, e Inglaterra, que llega tras dejar en el camino a la Noruega de Haaland. Ahora, ambas selecciones se enfrentarán en semifinales, en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

Historial entre Argentina - Inglaterra

Este partido tiene un carácter histórico para ambas selecciones y se convierte en un duelo atractivo por la rivalidad que existe entre ambas selecciones.

El juego por las semifinales del Mundial 2026 será el encuentro número 15 entre ambas selecciones, cinco de ellos en copas mundiales. La ventaja la tienen los ingleses, que suman seis triunfos, contra tres de los argentinos, mientras que se han registrado cuatro empates.

Por Copas Mundiales, se han enfrentado en cinco ocasiones:

Fase de grupos de Chile 1962, con victoria 3-1 para Inglaterra. Cuartos de final Inglaterra 1966, 1-0 para Inglaterra. Cuartos de final México 1986, victoria para Argentina 2-1. Octavos de final Francia 1998, victoria por penales para Argentina 2 (4) - (3) 2 Inglaterra. Fase de grupos Corea-Japón 2002, triunfo para Inglaterra 1-0.

Declaraciones previas al juego

Desde que se conoció esta llave, figuras de ambos países han reaccionado al compromiso. Una de las declaraciones viene del exjugador de la selección inglesa John Terry, quien aseguró que “No me preocupa Argentina. No miro a Argentina y me preocupa que sean mejores que nosotros. Creo que, jugador por jugador, somos mejores que Argentina”.

Tras conocerse el árbitro para este partido, las reacciones de la prensa inglesa no se hicieron esperar. Daily Mail compartió su descontento por el nombramiento de los jueces asegurando que: “Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa Mundial entre Inglaterra y Argentina”.

¿Cuándo es el partido entre Argentina-Inglaterra por la semifinal?

El partido que definirá el segundo clasificado a la gran final del Mundial 2026 se disputará este miércoles 15 de julio, en la ciudad de Atlanta, a partir de las 2:00 p.m.

La transmisión podrá seguirse a través de la señal del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto de Caracol Deportes. Igualmente, el juego será transmitido en Colombia por DirecTV y por plataformas como Paramount+.