Galatasaray fija el precio de Davinson Sánchez tras su participación el Mundial 2026 con Colombia

Davinson Sánchez continúa despertando el interés de varios clubes europeos luego de su destacada participación con la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026. El defensor central fue uno de los jugadores más regulares de la Tricolor durante el torneo, situación que incrementó su valor en el mercado y llevó al Galatasaray a tomar una postura firme sobre una posible transferencia.

Según informó el diario turco Fanatik, la dirigencia del Galatasaray no está dispuesta a negociar al colombiano por una cifra inferior a los 35 millones de euros, pese a que el interés por el jugador ya existía antes del inicio del Mundial.

“No aceptaremos ninguna oferta inferior a 35 millones de euros”, indicó un directivo del club al diario Fanatik.

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¿Qué otros equipos están interesado por Davinson?

Uno de los primeros equipos en acercarse por Sánchez fue el Como de Italia, que incluso habría adelantado conversaciones antes de la Copa del Mundo. Sin embargo, el rendimiento del colombiano durante el torneo modificó el panorama y elevó las pretensiones económicas del club turco.

El interés desde la Serie A no termina allí. El Inter de Milán, vigente campeón del fútbol italiano, también sigue de cerca la situación del defensor y, según versiones de la prensa europea, presentaría una oferta una vez finalice la Copa Mundial 2026.

Desde la Premier League también hay clubes atentos al futuro del zaguero. El Bournemouth analiza la posibilidad de incorporarlo para reforzar su defensa y estudia las condiciones de una eventual negociación con el Galatasaray.

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Davinson Sánchez definirá su futuro luego de la Copa del Mundo 2026

Tras la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial, Davinson Sánchez inició su periodo de vacaciones y se espera que, una vez concluya el certamen, comiencen a llegar las primeras ofertas formales por el defensor.

Galatasaray, que adquirió la ficha del colombiano procedente del Tottenham por 15 millones de euros, considera que el buen nivel mostrado por el jugador en Turquía y su desempeño en la Copa del Mundo justifican el incremento de su valor. Por ello, el club solo abrirá negociaciones si recibe propuestas que superen los 35 millones de euros.