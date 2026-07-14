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14 jul 2026 Actualizado 12:25

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En Cali, condenado por intentar matar a un extranjero: la víctima recibió ocho tiros

El atacante disparó en nueve ocasiones y ocho proyectiles impactaron a la víctima

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto
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Un juez de conocimiento de Cali condenó a 20 años y 7 meses de prisión a John Alexis Arteaga Hernández, tras hallarlo responsable de intentar asesinar a un ciudadano extranjero en hechos ocurridos el 24 de mayo de 2020, en el barrio Alirio Beltrán.

De acuerdo con la Fiscalía, el hoy sentenciado se movilizaba como parrillero en una motocicleta cuando ubicó a la víctima, se acercó y le disparó en nueve oportunidades. Ocho de los proyectiles impactaron al extranjero, quien logró sobrevivir gracias a la atención médica que recibió de manera oportuna.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró la responsabilidad de Arteaga Hernández en los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambos agravados.

La sentencia quedó en firme y el condenado deberá cumplir la pena en un establecimiento penitenciario.

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Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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