Aerocivil decreta restricción de uso de drones en Cali durante la posesión presidencial

La Aeronáutica Civil expidió un decreto mediante el cual restringe temporalmente el uso de drones en Cali y algunos municipios aledaños entre el 6 y el 8 de agosto de 2026, con motivo de los actos oficiales de transmisión del mando presidencial que se realizarán el próximo 7 de agosto en la capital del Valle del Cauca.

La medida busca respaldar los dispositivos de seguridad dispuestos para la ceremonia de posesión presidencial. Tal como lo había anunciado días atrás la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la restricción cobijará a Cali y su área metropolitana, incluyendo los municipios de Jamundí, Palmira, Candelaria y Florida, además del área del aeropuerto, con el fin de fortalecer los anillos de seguridad y brindar protección a los jefes de Estado, delegaciones internacionales y demás asistentes al evento.

La restricción regirá de manera continua e ininterrumpida desde las 00:00 horas del jueves 6 de agosto de 2026, finalizando a las 23:59 horas del sábado 8 de agosto.

Según informó la Aeronáutica Civil, la medida aplica para usuarios recreativos y comerciales, pilotos remotos y empresas operadoras bajo las categorías abierta y específica.

“Queda restringida toda actividad desarrollada con drones, entre las que se incluyen: cobertura periodística, producción audiovisual y publicidad, labores de inspección, monitoreo, vigilancia técnica, topografía y fotogrametría y vuelo recreativos, deportivos o de instrucción”.