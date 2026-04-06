Frenan fiesta techno en Cerros Orientales de Bogotá: organizadores promocionaban el evento en redes

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Alcaldía Local de Chapinero y la Policía Nacional suspendieron un evento masivo de música techno que se pretendía realizar en el predio Lost Forest, ubicado dentro de la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de Bogotá.

El evento estaba siendo promovido a través de redes sociales, ofrecía espacios para la instalación de carpas y puntos de venta de agua, bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Estas acciones que implican la explotación de recursos o transformación del ecosistema de los Cerros Orientales van en contravía de la Resolución 1766 de 2016, que protege este ecosistema como reserva forestal protectora, reguladora del agua, conservadora de biodiversidad y barrera ecológica de Bogotá.

Además, el director de la regional CAR Bogotá-La Calera, Yuber Cárdenas, precisó que “esta actividad que pretendían realizar se encuentra fuera de los usos permitidos para la zona de reserva según la normatividad ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en su numeral 9 establece claramente la prohibición de actividades como recreación activa, realización de fogatas o actividades que impliquen el uso del fuego, disposición de basuras, desechos u otros residuos que resulten ser contaminantes”.

La autoridad ambiental refuerza las acciones de control y vigilancia que garanticen la conservación de una de las estructuras ecológicas naturales más representativas de los capitalinos, como lo son los Cerros Orientales.

Desde 2024, la CAR ha realizado 56 operativos de control, inspección y vigilancia para atender problemáticas denunciadas por los mismos ciudadanos, como celebración de fiestas en zonas ecológicamente vulnerables, disposición de escombros, quemas a cielo abierto, invasiones, afectaciones a fauna y flora, entre otros.