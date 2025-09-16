Bogotá termina el proceso de siembra de árboles nativos en los Cerros Orientales

Colombia

En enero de 2024 Bogotá vivió una temporada de incendios en los Cerros Orientales que consumieron 35,88 hectáreas de bosque, es decir casi 50 canchas de fútbol.

Desde que se controlaron y apagaron los incendios, el Distrito llevó a cabo un proceso de restauración y siembra de árboles nativos. Esta semana se realizó la última siembra de más de 2.100 árboles nativos en el Cerro El Cable, equivalente a 29,60 hectáreas.

“Iniciamos ahora la fase de mantenimiento para consolidar la restauración y prevenir nuevos incendios. La restauración ecológica con más de 50 especies nativas de herbáceas, arbustos y árboles nos ayuda a proteger los suelos y mejorar el aire de la ciudad. Adicionalmente, con esta acción estamos invirtiendo en la conservación del agua, pues la mayoría de los acuíferos de Bogotá se recargan en los cerros orientales”, afirmó Adriana Soto, la secretaria de Ambiente de Bogotá.

En estas acciones de siembra de especies nativas, participaron la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hábitat, el Idiger, los Bomberos y la Armada Nacional, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos incendios y ayudar a que el suelo retenga mejor el agua de lluvia.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, señaló que durante la época de incendios, las personas estuvieron expuestas a altos niveles de contaminación del aire que incidió en el aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y en la salud mental de los habitantes.

“No se trata de contar con más camas de UCI o más hospitales, sino de impulsar acciones y crear espacios que promuevan el bienestar. Cuidar nuestros cerros, nuestros bosques y el aire que respiramos es cuidar la vida misma, no un simple asunto paisajístico”, afirmó Bermont.

Una de las apuestas de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán es disminuir la vulnerabilidad de incendios en periodos de sequías y de deslizamientos en periodos de lluvias en los Cerros Orientales que es uno de los sitios más vulnerables a los efectos del cambio climático de la ciudad.

Por eso, la meta en 2027 es tener cerca de 1.300 nuevas hectáreas en procesos de restauración y 350 en mantenimiento.