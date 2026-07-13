FAC llevó más de 3,8 toneladas de ayuda humanitaria a Cubará por emergencia invernal

En medio de la emergencia que se registra en Boyacá por cuenta de las fuertes lluvias, la Fuerza Aeroespacial Colombiana trasladó más de 3,8 toneladas de ayuda humanitaria al municipio de Cubará, una de las zonas afectadas por la actual temporada invernal.

La operación fue coordinada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y permitió llevar asistencia básica para las familias damnificadas, especialmente en sectores donde las dificultades de acceso terrestre han complicado la respuesta institucional.

De acuerdo con la FAC, la ayuda transportada estuvo compuesta por 211 mercados, 211 kits de aseo y 50 kits habitacionales, suministrados por la UNGRD y la Defensa Civil Colombiana, con el propósito de atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Para cumplir la misión fue empleado un helicóptero UH-60 Black Hawk en configuración Ángel, que realizó dos vuelos entre Yopal, Casanare, y Cubará, Boyacá. La aeronave permitió movilizar la carga humanitaria hacia una zona de difícil comunicación terrestre y garantizar que la asistencia llegara en el menor tiempo posible.

La Fuerza Aeroespacial señaló que este despliegue hace parte del apoyo al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en medio de las acciones articuladas del Estado para atender a las comunidades golpeadas por la emergencia invernal.

Con esta operación, la FAC aseguró que mantiene disponibles sus capacidades aéreas para apoyar labores humanitarias, evacuaciones, transporte de ayudas y atención de emergencias en diferentes regiones del país.