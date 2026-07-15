Guachené Cauca de luto por el asesinato de uno de sus líderes en la ciudad de Cali

Guachené - Cauca

Las autoridades de Guachené, Cauca, están de duelo por el asesinato, en la ciudad de Cali, del líder Ciro David Paz Banguero. La comunidad exigió justicia y dar con el paradero de los responsables.

El homicidio del líder del Movimiento Unidos por Guachené e hijo del exalcalde y cofundador del municipio, Francisco José Paz Zapata, sigue generando consternación en la población de esta localidad del norte de la región caucana.

El hecho violento se registró en el barrio 12 de Octubre de Cali, donde, al parecer, un hombre armado le disparó cuando se encontraba en una vivienda.

La alcaldía de Guachené destacó el legado de la víctima, quien, a sus 31 años, ejercía como abogado del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Pílamo y contratista estatal de la Agencia Nacional de Tierras.

La administración municipal además resaltó su participación en la formulación de la política pública de educación superior “El Salto Afro”.

Ante el suceso, organizaciones sociales del norte del Cauca pidieron a los organismos de justicia “esclarecer el homicidio”. Los habitantes de Guachené exigieron garantías para el ejercicio del liderazgo comunitario en la región.