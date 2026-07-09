Embalses del centro del país se recuperan gracias a las lluvias de los últimos días

Bogotá D.C

Ante la llegada del fenómeno del Niño en el segundo semestre de 2026, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizó un balance del comportamiento de los embalses durante los últimos 30 días, para identificar tendencias y escenarios de almacenamiento de los sistemas de regulación Norte, Sur, Chingaza y El Hato.

Lluvias influyeron en la recuperación de los embalses

Con base a estos informes, la Corporación pudo determinar que las lluvias registradas durante junio, influyó en reversión de la tendencia descendente y en la consolidación de un proceso de recuperación de los embalses.

Esto ocurrió en el Sistema Chingaza , que durante el mes de junio aumentó cerca de cinco puntos porcentuales, al pasar del 58,27 % al 62,71 % de su capacidad, gracias a que el aumento de lluvias en la región oriental permitió el incremento sostenido de los aportes al embalse de Chuza desde mediados de junio.

El director general de la CAR, Alfred Ballesteros indicó que, para el caso del Agregado Norte, conformado por los embalses de Neusa, Sisga y Tominé , se observó un comportamiento estable por el manejo gradual y controlado de las descargas realizadas en este sistema.

“La administración técnica de las descargas y el monitoreo permanente permitieron conservar niveles favorables de almacenamiento y garantizar un manejo responsable del recurso hídrico”, afirmó Ballesteros.

Recuperación de embalses deberían ser por buenas prácticas de ahorro

Para la CAR este comportamiento debe consolidarse a partir de buenas prácticas de ahorro y uso eficiente como una responsabilidad compartida entre autoridades, sectores productivos y ciudadanía.

Por lo que para esta entidad, aunque en el presente la tendencia sea favorable, no desconocen los pronósticos de un fenómeno de El Niño de alta intensidad, marcado por reducción de lluvias, incremento de las temperaturas, mayor presión sobre las fuentes hídricas y un aumento en el riesgo de incendios forestales.

“La recuperación observada en junio debe entenderse como una oportunidad para fortalecer la capacidad de respuesta del territorio y no como una razón para relajar las medidas de prevención”, insistió el director Ballesteros.

La Corporación continuará realizando el monitoreo permanente de los embalses y adoptando las medidas técnicas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua, al tiempo que continuará trabajando en la protección de los ecosistemas estratégicos y la aplicación de medidas de control y vigilancia, con el fin de fortalecer la resiliencia del territorio frente a la variabilidad y al cambio climático.