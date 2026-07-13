Murió Máximo Tedesco, pionero de la aviación agrícola y la industria aeronáutica en Colombia.

La Aeronáutica Civil lamentó la muerte de Máximo Tedesco, ingeniero que dejó una huella en la historia de la aviación colombiana gracias a sus aportes al desarrollo tecnológico del sector y a la aviación agrícola.

Durante su trayectoria fundó las empresas Agrocópteros y AeroAndina, desde donde impulsó proyectos e innovaciones que fortalecieron la industria aeronáutica nacional y contribuyeron a modernizar las operaciones aéreas en el campo.

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A través de un mensaje de condolencias, la entidad destacó que su trabajo inspiró a varias generaciones de profesionales y resaltó el legado que deja en materia de innovación y desarrollo para la aviación en Colombia.

Con su fallecimiento, el país despide a una de las figuras que contribuyó al crecimiento de la industria aeronáutica.