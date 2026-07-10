Shakira revela detalles del histórico show de la final del Mundial 2026

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 02: Shakira performs on stage during a massive free show at Copacabana beach on May 02, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

La cantante colombiana habló por primera vez sobre el espectáculo de medio tiempo que protagonizará durante la final de la Copa Mundial de la FIFA y aseguró que el resultado será un acontecimiento histórico para la música y el deporte.

Durante una entrevista concedida a The Capital Evening Show With Jimmy Hill, la barranquillera reveló que todavía se encuentra trabajando en los detalles de la presentación que compartirá con artistas de talla mundial como Madonna, BTS, Justin Bieber y Coldplay.

La intérprete explicó que uno de sus principales retos es diferenciar esta actuación de la que ya realizó durante la ceremonia inaugural del torneo.

Según comentó, busca ofrecer una puesta en escena completamente distinta para sorprender a los millones de espectadores que seguirán la final desde diferentes rincones del planeta.

“Actué en la inauguración y ahora voy a actuar en la final. Tengo que pensar bien cómo hacerlo para que sea un poco diferente a lo que hice en la inauguración”, señaló la artista.

Shakira también destacó la dimensión del proyecto y la relevancia de compartir escenario con algunas de las estrellas más importantes de la industria musical.

Con su característico sentido del humor, la cantante afirmó que el espectáculo será “bastante histórico” gracias a la presencia de cinco grandes figuras internacionales.

Además de mencionar a Madonna, BTS, Justin Bieber y Coldplay, la colombiana expresó su deseo de que Chris Martin tenga una participación activa durante la presentación, considerando que el vocalista de Coldplay será una de las figuras clave en la construcción del espectáculo.

La cantante confesó que todavía desconoce cómo se integrarán las actuaciones de cada artista y que el proceso creativo apenas está tomando forma.

“Nos reuniremos todos y entre todos veremos cómo va a ser, pero tengo mucha curiosidad. ¡Estoy tan curiosa como ustedes en este momento!”, comentó.

La expectativa por este show aumentó luego de que la FIFA y Global Citizen confirmaran recientemente la participación de Justin Bieber como uno de los artistas principales de la presentación.

El espectáculo se realizará el próximo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y marcará la primera vez que una final de la Copa Mundial cuente con un show de medio tiempo.

Mientras tanto, Shakira también sigue cosechando éxitos con la canción oficial del Mundial 2026.

Su colaboración con Burna Boy, “Dai Dai”, continúa destacándose en las listas internacionales, consolidando el gran momento profesional que atraviesa la artista colombiana en uno de los años más importantes de su carrera.