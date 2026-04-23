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Ley prohíbe a nacidos desde 2008 fumar tabaco de por vida: ¿afecta la libertad de las personas?

Noah Traill, responsable de políticas en la organización benéfica de salud pública Action on Smoking and Health (ASH), conversó con 6AM W acerca de la ley aprobada en Reino Unido para que nacidos después del 2008 no puedan fumar de por vida.

Explicó que con esta medida esperan que en 2050 la cifra de fumadores baje al 0%, lo que significará más de 2.000 muertes evitadas para 2100. “Gracias a ese proyecto de ley, en 2075 habrá 1.7 millones menos de fumadores”.

¿Ley choca con la libertad de las personas?

Aseguró que “la venta de tabaco es un error histórico que mata a dos tercios de sus consumidores”. Por eso, argumentó que con esta ley se está liberando a las personas de la adicción.

Crecimiento del tabaco en el mercado negro

“Es importante que tengamos en cuenta que la industria tabaquera lleva tiempo previendo que el mercado ilegal crecerá”, dijo.

Medidas contra el vapeo

Contó que los cigarrillos electrónicos tienen un trato diferente al de tabaco, pero aclaró que siguen tomando medidas para regularlos.

“El menú cuenta con un mercado regulado y tenemos la capacidad de garantizar que sean lo más seguros posibles”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: