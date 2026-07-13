Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 jul 2026 Actualizado 00:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tendencias

¿Cuál es la multa por vapear en espacios cerrados en Colombia? Aliste el bolsillo a la dura sanción

Conozca la normativa 2354 de 2024 que limita los espacios en donde se puede vapear en Colombia.

Imagen de referencia de vapear. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de vapear. Foto: Getty Images / Westend61

Imagen de referencia de vapear. Foto: Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

La comercialización y uso de los vapeadores y cigarrillos electrónicos se ha expandido en Colombia, a pesar de algunas medidas por parte de las autoridades sanitarias que buscan controlar su consumo en ciertas personas y en algunos lugares, como espacios cerrados.

Lea aquí: Polémica por plan de prohibir exhibir cigarrillo y ‘vapes’ en supermercados: empresas y SIC debaten

¿Cuál es la multa por vapear en espacios cerrados?

Es por ello que en la Ley 2354 de 2024 señala que la sanción económica por vapear en un lugar cerrado en el país puede estar entre los 752.000 a 933.000 pesos. Este valor varía dependiendo de otras normas que se puedan estar infringiendo.

¿Qué dice la Ley 2354 de 2024?

Esta ley busca garantizar los derechos a la salud de los colombianos, especialmente los menores de edad y la población que no consume cigarrillos o vapeadores. Esta regula estos productos y su comercialización.

Además, la normativa equipara a estos productos con los productos de tabaco, por lo que todas las restricciones de los cigarrillos tradicionales las cobijan.

¿En qué lugares no se puede vapear en Colombia?

  • Oficinas
  • Centros comerciales
  • Restaurantes
  • Instituciones educativas: universidades, colegios.
  • Escenarios deportivos
  • Sistema de transporte público

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir