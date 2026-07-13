¿Cuál es la multa por vapear en espacios cerrados en Colombia? Aliste el bolsillo a la dura sanción

La comercialización y uso de los vapeadores y cigarrillos electrónicos se ha expandido en Colombia, a pesar de algunas medidas por parte de las autoridades sanitarias que buscan controlar su consumo en ciertas personas y en algunos lugares, como espacios cerrados.

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¿Cuál es la multa por vapear en espacios cerrados?

Es por ello que en la Ley 2354 de 2024 señala que la sanción económica por vapear en un lugar cerrado en el país puede estar entre los 752.000 a 933.000 pesos. Este valor varía dependiendo de otras normas que se puedan estar infringiendo.

¿Qué dice la Ley 2354 de 2024?

Esta ley busca garantizar los derechos a la salud de los colombianos, especialmente los menores de edad y la población que no consume cigarrillos o vapeadores. Esta regula estos productos y su comercialización.

Además, la normativa equipara a estos productos con los productos de tabaco, por lo que todas las restricciones de los cigarrillos tradicionales las cobijan.

¿En qué lugares no se puede vapear en Colombia?

Oficinas

Centros comerciales

Restaurantes

Instituciones educativas: universidades, colegios.

Escenarios deportivos

Sistema de transporte público

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