Incendio estructural en la ciudad de Neiva dejó pérdidas cuantiosas, en tres talleres de la capital

Neiva

Durante la noche del domingo, un incendio estructural de grandes proporciones se registró en un taller de mecánica ubicado en el sector de repuestos de Neiva. La emergencia dejó como saldo cuatro vehículos completamente incinerados, además de daños considerables en la infraestructura del establecimiento y en talleres vecinos.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo Oficial de Bomberos, la atención de la emergencia se retrasó algunos minutos debido a que la primera llamada entregó una dirección equivocada. Inicialmente, las unidades fueron enviadas a otro sector de la ciudad y, tras una nueva comunicación, lograron establecer el lugar exacto del incendio.

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Según Elmer Pérez, bombero oficial de Neiva, comentó que “al confirmar la ubicación, los organismos de socorro desplegaron tres máquinas de bomberos y una camioneta de apoyo. A su llegada, las llamas ya se encontraban en una fase avanzada, por lo que fue necesario realizar un intenso trabajo para controlar el fuego y evitar que alcanzara otros establecimientos comerciales del sector”.

Como consecuencia de la conflagración, cuatro vehículos quedaron en pérdida total, la oficina del taller fue destruida por el fuego y la cubierta del inmueble sufrió graves afectaciones. Además, tres talleres contiguos registraron daños menores. Tras varias horas de labores, los bomberos lograron extinguir completamente la emergencia.