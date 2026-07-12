La solidaridad de los caqueteños transformó la difícil experiencia de don Luis

Lo que comenzó como un episodio de humillación, difundido a través de las redes sociales, terminó despertando el lado más solidario de los habitantes de Florencia. En cuestión de horas, la historia de don Luis Felipe Yagüe, un humilde campesino y vendedor de panela, café, huevos y miel, dejó de ser el relato de una ofensa para convertirse en un ejemplo de apoyo ciudadano.

Todo ocurrió después de que se hiciera viral un video en el que un docente de la ciudad le anunciaba que dejaría de comprarle sus productos por considerar que sus ideas políticas eran diferentes. Desde distintos barrios de Florencia comenzaron a llegar personas hasta la vivienda de don Luis para adquirir sus productos, estrecharle la mano y demostrarle que no estaba solo.

El docente Franklin Gamboa publicó el video en sus redes sociales, donde manifestó que no volvería a comprarle porque, según sus palabras, prefería adquirir los productos directamente a campesinos que compartieran sus convicciones políticas. En la grabación expresó: “Don Luis Felipe, no me vuelva a dejar nada. Después de estas elecciones he decidido comprarles directamente a los campesinos; no voy a seguir comprándole a la gente que votó para que nos destripen a nosotros”.

La hija del campesino, Luz Helena Yagüe Rodríguez, aseguró que su padre nunca autorizó ser grabado y lamentó que el video fuera difundido sin su consentimiento. Por su parte, don Luis recordó que, durante toda la conversación, guardó silencio y evitó responder con ofensas. “Yo no le contesté nada, simplemente escuché cuando me dijo que no volvería a comprarme por un tema político”, comento. Mientras tanto, ya fueron anunciadas denuncias ante los organismos de control para que investiguen lo ocurrido.

Paradójicamente, el hecho que intentó afectar su trabajo terminó impulsando sus ventas. Hoy, los pedidos se han multiplicado y las llamadas de apoyo llegan desde diferentes regiones de Colombia. Se ha podido establecer que el docente, bloqueo sus redes sociales y elimino sus publicaciones.