Capturaron en Cali a alias ‘La Tía’, quien integraba una red transnacional de celulares robados

Cali

En una vivienda del barrio Terrón Colorado en Cali, fue capturada María Claudia Méndez Castaño, conocida como alias ‘La Tía’, señalada por las autoridades de integrar una presunta red transnacional dedicada a la comercialización de celulares robados.

La captura se produjo durante un allanamiento realizado por investigadores de la Sijín del Distrito Especial de Policía Palmira, en coordinación con la Fiscalía, quienes además recuperaron 15 teléfonos iPhone, dos computadores portátiles, un iPad y un dispositivo que, al parecer, era utilizado para inhabilitar la señal de los equipos móviles.

“Seguimos cerrando el cerco contra las estructuras delincuenciales que afectan el patrimonio de los ciudadanos. Esta captura representa un importante avance en la investigación para desarticular una organización con presuntos vínculos internacionales dedicada al hurto y comercialización ilegal de equipos móviles”, aseguró la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle.

Entre los elementos recuperados también apareció el celular del esposo de la concejal de Palmira, Catalina Isaza Valencia, que había sido hurtado el pasado 2 de julio. Además, las autoridades verifican si otros casos registrados en Cali, Palmira y Pasto estarían relacionados con esta misma organización.

Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras la Sijín y la Fiscalía continúan las investigaciones para identificar y capturar a los demás presuntos integrantes de la red.