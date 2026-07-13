Frente de guerra oriental del ELN entregó pruebas de supervivencia de dos funcionarios del CTI

El frente de guerra oriental del ELN publicó pruebas de supervivencia de los dos funcionarios del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados por ese grupo armado ilegal en Arauca hace ya 14 meses.

El video, con fecha del 10 de julio de 2026, los funcionarios del CTI piden al presidente Gustavo Petro, a la fiscal y a altos funcionarios del Gobierno Nacional un intercambio humanitario que les permita salir en libertad tras 14 meses de secuestro.

El pasado 5 de mayo, el frente de guerra oriental del ELN señaló que los funcionarios de la Fiscalía fueron condenados mediante un supuesto “juicio revolucionario”, en el que Rodrigo Antonio López Estrada fue sentenciado a 55 meses, es decir, cuatro años y cinco meses, y Jesús Antonio Pacheco Oviedo a 60 meses, es decir, cinco años, de permanecer secuestrados en la selva.

En el video, con fecha del 10 de julio de 2026, los funcionarios del CTI piden al presidente Gustavo Petro Urrego, a la fiscal y a altos funcionarios del Gobierno Nacional un intercambio humanitario que les permita salir en libertad tras 14 meses de permanecer en poder de la organización guerrillera.

Este es el llamado que hace Jesús Antonio Pacheco Oviedo:

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“Por favor, póngase la mano en el corazón por nosotros. Yo como colombiano, como servidor público al servicio del Estado, con 27 años de servicio, creo que tengo el derecho de exigir, de pedir a ustedes como máximas autoridades del alto nivel, del alto gobierno. Quiero que se pongan esos zapatos por nosotros. Hoy completamos 14 meses en las selvas colombianas, pidiendo y clamando de una u otra forma para que se lleve a cabo un intercambio humanitario entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional.

Señor Gustavo Petro. A un mes de entregar usted el gobierno, por favor, le pido que no nos deje aquí”.

Pronunciamiento de Rodrigo Antonio López Estrada:

“Señor presidente de la República, Gustavo Petro, con el corazón en la mano, quiero pedirle su apoyo antes de que termine este gobierno, de que llegue a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Me embarga una incertidumbre de tristeza, es lo que tengo aquí en mi corazón. Tristeza porque todos los días, no hay un día que no me levante con el ánimo de que esto se solucione. Ya llevamos catorce meses y no he dejado de pensar de que esto se solucione.

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Vea el video con las pruebas de supervivencia:

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