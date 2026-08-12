Nombramientos que marcarán el rumbo del sector salud: ellas serían las directoras del INS e INVIMA

ACTUALIDAD

El sector salud a la cabeza de Ana María Vesga, ministra de Salud, comienza a definir el nuevo mapa institucional con dos nombramientos que tendrán un papel determinante en la regulación sanitaria, la vigilancia epidemiológica y la formulación de políticas públicas en el país.

Se trata de Sindy Pahola Pulgarín Madrigal, quien asumirá la dirección del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y de Zulma Cucunubá, quien será la nueva directora del Instituto Nacional de Salud (INS).

¿Quién es Sindy Pahola Pulgarín, la nueva directora del Invima?

Sindy Pahola Pulgarín Madrigal llega a la dirección del Invima después de desempeñarse como country manager de Auna. Sin embargo, su relación con la entidad no es nueva.

Durante cinco años trabajó en el instituto, donde ocupó el cargo de coordinadora del grupo de investigación clínica.

Su trayectoria profesional ha estado enfocada en áreas como la regulación farmacéutica, la investigación clínica, el acceso a medicamentos y el desarrollo de proyectos de innovación en salud.

Además, cuenta con experiencia en el liderazgo de procesos relacionados con registros sanitarios, medicamentos biológicos, cumplimiento regulatorio y transformación de servicios de salud en América Latina.

A lo largo de su carrera también ha trabajado en la articulación entre la industria farmacéutica, las instituciones prestadoras de salud, los organismos reguladores y los equipos científicos para impulsar estrategias orientadas a mejorar el acceso a tratamientos innovadores.

¿Quién es Zulma Cucunubá, la nueva directora del Instituto Nacional de Salud?

La médica y epidemióloga Zulma Cucunubá será la nueva directora del Instituto Nacional de Salud, en un nombramiento que ha sido ampliamente destacado por diferentes sectores académicos y científicos.

Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana y es profesora de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas en esa misma institución.

Además, es profesora honoraria del Centro MRC para el Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales del Imperial College de Londres.

Cucunubá es médica, cuenta con una maestría en salud pública, un doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas y realizó estudios posdoctorales en el Consorcio de Modelado del Impacto de las Vacunas y en el Centro MRC para el Análisis de Enfermedades Globales del Imperial College de Londres.

Su nombre ganó una mayor visibilidad durante la pandemia de COVID-19, cuando sus análisis y aportes científicos la convirtieron en una de las voces más consultadas del país en materia epidemiológica.

Nueva superintendente de Salud

A estos nombramientos que se espera se oficialicen en las próximas horas, la ministra Vesga posesionó a la médica Mónica Rocío Lombana García como Superintendente Nacional de Salud encargada.

Lombana es médica y cirujana, especialista en Gerencia Hospitalaria y Gerenciade la Calidad en Salud. Desde 2020 trabaja en la entidad donde ha adquirido amplia experiencia en inspección, vigilancia y control.