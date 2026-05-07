Asonal convoca marcha por la libertad de policías y miembros del Cti secuestrados por el ELN

Asonal conovca mañana marcha por la libertad de los funcionarios judiciales secuestrados/ Foto Cortesía

Norte de Santander

Luego de conocerse el “juicio revolucionario” anunciado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN contra los funcionarios policías y miembros del Cti secuestrados en Arauca, la rama judicial en el país anunció una movilización para reclamar la libertad.

Los trabajadores judiciales están anunciando actividades como plantones, velatones y protestas pacificas para pedir el regreso a casa.

Por este motivo mañana cuando se cumple un año los funcionarios se solidarizan con esta situación y convocan bajo el eslogan ¡Libertad Ya! con el mensaje la vida y la dignidad no se negocian.

Los funcionarios del Cti secuestrados son Jesús Antonio Pacheco Oviedo, Rodrigo Antonio López Estrada, los agentes de la Dijin Jordin Fabian Pérez Mendoza y Franklin Sley Hoyos Murcia.

En el mensaje de la convocatoria se advierte que estas personas no son actores del conflicto, son servidores públicos que cumplen su deber.

Finalmente le recordaron al grupo armado ilegal el respeto por el derecho internacional humanitario y la libertad de las personas que hoy están en cautiverio.