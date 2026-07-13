Dávinson Sánchez podría dar el gran salto a la Liga Italiana tras una millonaria oferta

El mercado de fichajes en Europa sigue dejando movimientos que involucran a futbolistas colombianos, y uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Dávinson Sánchez. Tras finalizar su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, el defensor central aparece como uno de los objetivos de un equipo revelación de la Serie A, que busca reforzar su plantilla de cara a su histórica participación en la próxima UEFA Champions League.

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De acuerdo con diferentes medios europeos e italianos , el interés por el zaguero cafetero responde a un pedido expreso del entrenador Cesc Fàbregas, quien considera que el colombiano reúne las características ideales para fortalecer la línea defensiva del Como 1907 gracias a su experiencia internacional, velocidad, liderazgo y recorrido en las principales competiciones del continente. El proyecto deportivo del club ha despertado gran expectativa luego de sorprender en la última temporada del fútbol italiano y conseguir un cupo al máximo torneo de clubes de Europa.

Las versiones apuntan a que la institución italiana ya habría puesto sobre la mesa una oferta de 25 millones de euros fijos, más otros 5 millones en variables por objetivos, para alcanzar un valor total cercano a los 30 millones de euros. Esta cifra representaría una importante ganancia para el Galatasaray , equipo que inicialmente no contemplaba la salida del colombiano debido al alto nivel que mostró durante la temporada y a sus destacadas actuaciones con la selección nacional en la Copa del Mundo.

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Sin embargo, las informaciones más recientes señalan que la postura del club turco habría cambiado y que ahora observa con mayor interés la posibilidad de concretar la venta. La operación permitiría obtener una significativa plusvalía y fortalecer las finanzas de la institución, siempre y cuando las condiciones del traspaso resulten favorables para todas las partes involucradas.

El principal inconveniente para cerrar la negociación no estaría relacionado con el valor del fichaje, sino con el salario del jugador. Dávinson Sánchez percibe actualmente un sueldo superior a los tres millones de euros netos por temporada , una cifra elevada favorecida por las condiciones fiscales del fútbol turco. El club italiano trabaja en encontrar una fórmula que le permita asumir ese compromiso económico sin afectar su estructura financiera.

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Aunque por ahora no existe un acuerdo oficial entre las partes, el panorama parece avanzar de manera positiva. Si se logra resolver el aspecto salarial en las próximas semanas, el defensor colombiano podría ir a una de las ligas más importantes de Europa y afrontar un nuevo desafío en la Serie A, además de disputar la UEFA Champions League con uno de los proyectos deportivos que más ha crecido en el fútbol italiano durante el último año.