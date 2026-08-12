Consejero Mayor indígena pide cooperación estatal y llevar registro de las comunidades afectadas

Colombia

Rosalino Guarupe Joropa, Consejero Mayor de la ONIC habló con Caracol Radio y compartió detalles sobre la gestión que se ha realizado desde las organizaciones territoriales, para tener mayor cobertura de las comunidades damnificadas.

Según el Consejero Mayor, ante la emergencia acontecida, la respuesta institucional se ha concentrado en las principales ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Armenia, mientras persisten dificultades para atender y registrar a comunidades de Quibdó y zonas rurales indígenas, afrocolombianas y campesinas.

A esta situación se suman dificultades de comunicación en varios de los departamentos afectados, donde se reportan interrupciones o inestabilidad en las señales que dificultan la atención de la emergencia.

El representante de la ONIC, también advirtió sobre la falta de insumos médicos en municipios y comunidades cercanas, así como problemas de acceso de agua potable que estarían generando enfermedades y complicaciones entre personas heridas o con fracturas en sus cuerpos.

Además, en varias comunidades, se reportan viviendas destruidas y daños en escuelas, centros de salud y otras infraestructuras. La organización también señala la presencia de heridos, enfermos y personas desaparecidas en zonas rurales que aún no habrían recibido atención institucional.

El Consejero Mayor, Rosalino Guarupe Joropa, hará un viaje en los próximos días para coordinar labores de rescate con las distintas organizaciones filiales y autoridades locales para abastecer a las comunidades afectadas con la mayor cantidad de medicamentos y suministros de socorro.

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Petición a las entidades estatales y a la sociedad

Ante la emergencia, la ONIC plantea la articulación entre la información recopilada por las organizaciones étnico-territoriales y los registros del Gobierno Nacional para establecer un plan de contingencia con enfoque diferencial.

Por lo que, el registro que ha venido realizando la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), las alcaldías, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las gobernaciones y los organismos de respuesta, no incluyen en su totalidad el registro de personas afectadas en las zonas rurales y campesinas.

Asimismo, el Consejero Mayor solicita priorizar el envío de medicamentos, agua potable y ayuda humanitaria a las zonas rurales afectadas, además de avanzar en la recuperación de viviendas, escuelas y centros de salud, que podrían agravar la situación humanitaria.

“Y lo que me han dicho desde las regiones, sobre todo el Chocó, es que la medicina se está agotando. Por eso mañana vamos a ir y llevaremos todo lo que podamos llevar, para poder atender esos casos de mayor prioridad y de mayor emergencia, porque somos conscientes de que la institucionalidad no está dando abasto para para llegar al campo, para llegar a aquella familia que más lo necesita”. Así lo afirmó el Consejero Mayor de la ONIC.

El representante también hace un llamado a la solidaridad, para entender el dolor y las pérdidas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, además de ayudar y atender a los damnificados de esta emergencia nacional.

Centro de acopio y donaciones

La ONIC habilitó un centro de acopio en su sede central, ubicada en la Calle 12B No. 4-38, en Bogotá, para recibir medicamentos, alimentos no perecederos, ropa y suministros de higiene y atención básica de emergencias.

Un equipo se encarga de organizar las donaciones para su posterior envío a las zonas más afectadas y de difícil acceso. Además, la organización dispuso de una cuenta bancaria oficial para recibir aportes económicos destinados a la compra de medicamentos e insumos médicos.

En el transcurso del 13 y 14 de agosto, días posteriores a la visita de Rosalino Guarupe Joropa, Consejero Mayor de la ONIC, espera poder emitir un informe oficial y un reporte audiovisual sobre la situación de las comunidades, con el propósito de presentar estos hallazgos ante el Gobierno Nacional y la Cruz Roja, y contribuir a la atención de la emergencia.

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