CIDH otorgó medidas cautelares en favor de funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN

Justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de los funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 8 de mayo de 2025, en Arauca.

Se trata de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, adscritos a la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación.

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El abogado Víctor Mosquera, en representación de los funcionarios y de sus familias, logró que la CIDH expidiera la Resolución 61 de 2026, por medio de la cual advierte que el Estado debe garantizar la libertad de los connacionales.

También concluyó que las víctimas del secuestro “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos”, y expresó especial preocupación por “la prolongación de su cautiverio, sus condiciones de salud y el riesgo actual que enfrentan”.

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Debido a esto, pidió al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su vida e integridad personal; promover medidas humanitarias para verificar su estado de salud y garantizar la atención médica que requieran; redoblar los esfuerzos para determinar su situación y paradero, con miras a su liberación y seguridad; concertar las medidas con sus familiares y representantes, e informar sobre las acciones adelantadas para investigar los hechos.

Por su parte, el abogado Mosquera celebró la decisión de la CIDH y aseguró que “ese grupo criminal trató de encubrir ese secuestro como un supuesto juicio revolucionario”.

También dijo que la CIDH identificó que “el gobierno del expresidente Gustavo Petro tuvo inacción en buscar soluciones para la liberación inmediata de estos dos miembros de la Fiscalía General de la Nación”.