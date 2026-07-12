Víctimas, firmantes de paz y jóvenes impulsan la restauración ambiental en El Doncello

Neiva

En el municipio de El Doncello, Caquetá, víctimas del conflicto armado, firmantes del Acuerdo de Paz y jóvenes de la región emprendieron un proceso conjunto para promover la reconciliación y fortalecer el sentido de pertenencia por su territorio. La iniciativa busca reconstruir la confianza mediante acciones ambientales y de memoria histórica.

El trabajo hace parte de la estrategia “Sanar para Reconocer y Restaurar para Transformar”, liderada por la Fundación Red Caquetá Paz con el respaldo de organizaciones de cooperación internacional. El propósito es generar espacios de encuentro que permitan sanar las heridas del conflicto y consolidar una cultura de paz.

Juan Sebastián Pineda, afirmo que “como resultado nació el proyecto sembrando Raíces de Paz", que contempla la siembra de cinco árboles de El Doncel, especie nativa en riesgo de desaparecer y símbolo que dio nombre al municipio. También se construirá un semillero en el ETCR Urías Rendón con capacidad para producir cerca de 400 plántulas destinadas a la recuperación ambiental”.

La iniciativa incluye además una ruta de memoria con contenidos audiovisuales que podrán consultarse mediante códigos QR, con el fin de preservar la historia local. El proyecto cuenta con el apoyo de entidades nacionales, la GIZ y la OIM, y demuestra que la paz también se construye a través del trabajo colectivo.