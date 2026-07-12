Capturado en Gigante un hombre que portaba arma traumática modificada para disparar munición letal

Por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas . Foto Novena Brigada.

Neiva

Durante la inspección realizada por los uniformados, fue hallada en poder del capturado una pistola traumática calibre 9 milímetros que había sido modificada para disparar munición de uso letal. Además, las autoridades incautaron un proveedor metálico y seis cartuchos del mismo calibre.

En desarrollo de una operación enfocada en combatir la extorsión, tropas del Gaula Militar Huila lograron la captura en flagrancia de un hombre en una zona rural del municipio de Gigante. El procedimiento se llevó a cabo durante labores de prevención y acompañamiento a la comunidad.

El General Cesar Suarez, de la Novena Brigada, afirmo que “Las autoridades indicaron que esta zona ha sido objeto de acciones intimidatorias por parte de integrantes de grupos armados ilegales que, mediante amenazas y presiones, buscarían obtener recursos económicos a través de extorsiones contra habitantes y líderes comunitarios”.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para responder por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Entre tanto, el Gaula Militar Huila aseguró que mantendrá las operaciones ofensivas y preventivas para combatir la extorsión.