Petro pide reforzar ayuda de Colombia a Venezuela tras terremotos y plantea nuevas acciones

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la situación que enfrenta Venezuela tras los terremotos registrados hace más de dos semanas y sostuvo que Colombia debe fortalecer su apoyo a ese país.

El jefe de Estado afirmó que la responsabilidad colombiana es “doble”, no solo por la condición de países vecinos, sino también por “la altísima presencia de colombianos” que residen en Venezuela, producto de procesos migratorios ocurridos durante las últimas cinco décadas.

“Por tanto, la responsabilidad no puede recaer solo en el Estado y gobierno venezolano (más allá de preferencias ideológicas): el gobierno colombiano debe actuar tanto en proporción a la gravedad de la tragedia como a la presencia de la comunidad colombiana”, escribió.

Las acciones que plantea el mandatario

Según Petro, tras reuniones con entidades gubernamentales, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros, empresas y otras organizaciones, se identificaron varias necesidades prioritarias para atender la emergencia.

Entre ellas mencionó:

Envío de maquinaria amarilla y operarios para las labores de remoción de escombros.

Despliegue de equipos de medicina legal, especialistas en genética, reactivos y equipos para la identificación de víctimas.

Cooperación en bancos de sangre, equipos de rayos X, laboratorios clínicos, prótesis e insumos médicos.

Atención psicosocial para las personas afectadas, especialmente niños y adultos mayores que permanecen en refugios.

Dotación de carpas, colchonetas, plantas para agua potable y energía, alimentos infantiles, leche en polvo y ropa en buen estado.

Agilizar la expedición de visas para ciudadanos de origen árabe que permanecen en Venezuela.

Impulsar soluciones de vivienda para los colombianos afectados, incluso con la posibilidad de desarrollar un proyecto habitacional denominado “Urbanismo República de Colombia”.

El mandatario también señaló que, aunque la emergencia ocurre durante el proceso de transición gubernamental en Colombia y en medio de una compleja situación fiscal, considera necesario hacer “un importante esfuerzo adicional” para responder a la magnitud de la tragedia.

La emergencia en Venezuela

La publicación de Petro se produce mientras continúan las labores de rescate y atención humanitaria en Venezuela, donde las autoridades mantienen la emergencia tras los terremotos del 24 de junio. Los balances oficiales reportan más de 4.300 personas fallecidas, cerca de 16.700 heridas y alrededor de 17.000 damnificados, mientras avanzan los trabajos de identificación de víctimas y reconstrucción de las zonas afectadas.