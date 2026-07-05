Regresan a Medellín los 22 rescatistas que apoyaron labores de búsqueda por terremotos en Venezuela

Medellín

Los 21 bomberos y un ingeniero que integraron la misión humanitaria enviada por Medellín para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que sacudieron a Venezuela regresaron a la ciudad en la tarde del 4 de julio, luego de siete días de trabajo en las zonas más afectadas.

El equipo participó en las operaciones de remoción de escombros en Caracas y La Guaira, donde colaboró con las autoridades venezolanas en la localización de posibles sobrevivientes entre las edificaciones colapsadas.

El regreso de la delegación fue confirmado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó la labor realizada por los rescatistas durante la emergencia.

“Bienvenidos a casa. En este momento retornan a Medellín 22 de nuestros Bomberos. Llegan después de 7 días de labores de rescate en Venezuela. Gracias a ellos por todo”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Tras su llegada, los integrantes de la misión permanecen en aislamiento preventivo mientras son sometidos a observación y valoración médica como parte de los protocolos establecidos para este tipo de operaciones internacionales. Además, este lunes 6 de julio recibirán un reconocimiento por parte de la Alcaldía de Medellín.

Antes de abandonar territorio venezolano, el grupo fue despedido por autoridades del vecino país, quienes agradecieron el apoyo brindado durante las labores de búsqueda y rescate desarrolladas tras los sismos.

Misión humanitaria en Venezuela

La misión viajó con autonomía logística para operar durante una semana y transportó cerca de cuatro toneladas de equipos especializados. Entre ellos había herramientas para localización electrónica de víctimas, rescate vertical, acceso a espacios confinados, atención prehospitalaria y manejo de materiales peligrosos.

Además, durante la operación utilizaron drones con sensores térmicos y sistemas de teledetección para optimizar la búsqueda de sobrevivientes, especialmente durante la noche, monitorear estructuras con riesgo de colapso y reducir la exposición de los rescatistas a zonas de alto peligro.