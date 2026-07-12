Gobierno electo de De La Espriella niega que reglamentará trabajo o cotización por horas. Imagen de referencia | Carta firmada: Getty Images / Abelardo de la Espriella en conferencia de prensa: Colprensa

El Gobierno electo de Abelardo De La Espriella dice que es falso que haya decidido reglamentar el trabajo o la cotización por horas. En un comunicado, desautoriza a Charles Chapman para hablar en nombre del gobierno entrante y lo aparta de su equipo.

Chapman, es un abogado que hacía parte del equipo de empalme como coordinador en el sector trabajo. Esta semana, en una entrevista concedida al medio económico Valora Analitik afirmó que, Desde agosto se podrá cotizar por horas en Colombia y la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro dejó abierta la puerta de esta modalidad a través de dos de sus artículos.

“Las declaraciones atribuidas al señor Charles Chapman, difundidas por el medio Valora Analitik, no representan, bajo ninguna circunstancia, la posición oficial del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo oficial de empalme”, señala el comunicado.

El gobierno de Abelardo insiste en que no se ha adoptado ninguna decisión relacionada con ese asunto, añadió que las opiniones expresadas por Chapman son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen los lineamientos o decisiones del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.