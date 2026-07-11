“En ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela”: Abelardo De La Espriella

Abelardo de la Espriella sobre relación con Venezuela: “Yo con esos malandros no me voy a sentar”.

Política

En un comunicado, el presidente electo Abelardo De La Espriella respondió al Gobierno de Venezuela que, “en ningún momento se planteó desconocer la soberanía” de ese país “ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades”, al referirse a la reconstrucción de las zonas devastadas por los dos terremotos, que dejan más de 4.000 víctimas.

De La Espriella dijo en un evento público: “la reconstrucción de Venezuela, luego del terremoto, tiene que hacerla Colombia”. Esa frase generó malestar en el país vecino y, en horas de la mañana, el Gobierno venezolano, a través de su Cancillería, indicó, en una nota de protesta, que tomaba “con extrañeza” las declaraciones del gobierno entrante en Colombia.

“Pretende atribuirse amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos (...) Corresponde exclusivamente al Estado venezolano la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo integral de las zonas afectadas por el pasado doble sismo”, indicó el comunicado.

Para aclarar la situación, el gobierno entrante explicó que sus afirmaciones fueron realizadas desde una perspectiva “exclusivamente humanitaria y de cooperación regional”.

De La Espriella reiteró su disposición a contribuir a la reconstrucción, de tender la mano al pueblo venezolano y de respaldar todas las iniciativas de cooperación humanitaria.