Familiares de colombianos presos en Venezuela piden al nuevo Gobierno gestionar su liberación

Dirigentes políticos del Táchira piden la libertad de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

A un mes de la posesión del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, familiares de los colombianos detenidos en cárceles de Venezuela le solicitan adelantar gestiones para lograr la libertad de sus seres queridos.

Nubia Misse, vocera de estas familias, pidió al equipo de empalme de Abelardo de la Espriella solicitar información al gobierno saliente de Gustavo Petro sobre las gestiones realizadas para lograr que los más de 20 colombianos detenidos en cárceles de Venezuela recobren su libertad.

Estas personas, catalogadas como presos políticos, están señaladas por delitos como espionaje, terrorismo y, en algunos casos, traición a la patria.

Misse también pidió que el gobierno entrante tenga presentes las problemáticas que se viven en Norte de Santander y en la zona de frontera, y que las peticiones de estas familias sean tenidas en cuenta.

Cabe recordar que estos colombianos, recluidos en cárceles del vecino país, han alertado sobre las precarias condiciones en las que se encuentran tras los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado mes de junio.

Muchos de ellos, durante llamadas con sus familiares en Colombia, aseguraron que las estructuras de los centros de reclusión donde permanecen sufrieron graves afectaciones y advirtieron que sus vidas corren peligro.